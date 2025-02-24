Був чистий пенальті, – Бартулович прокоментував суддівські рішення в матчі з Олександрією

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував дії арбітра матчу з Олександрією, який його команда програла.

Слова фахівця наводить пресслужба луганського колективу.

"На мою думку, була рівна гра. Дуже прикра поразка для моєї команди. Пропустили необовʼязкові мʼячі. Перший з них, до перерви, був ключовим. Якщо б виходили на другий тайм за рахунком 1:0 на нашу користь, була б зовсім інша гра. Але попустити…



Можна сказати, за дві хвилини знов пропустили та програли. Однак, після того, як почали програвати, мені сподобалась реакція гравців. Активно почали діяти. Трохи не вистачило для того, щоб забити. На мою думку, на 67-й хвилині був чистий пенальті, коли фолили проти Вакули. Це, чомусь, ніхто не бачив – ані головний арбітр, ані судді ВАР", – вважає хорват.