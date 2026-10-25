Шахтар більше не одноосібний лідер, Кривбас залишив останнє місце: турнірна таблиця УПЛ після 10 туру

Донецький Шахтар не втримав лідерство у чемпіонаті україни за підсумками 10 туру, дозволивши Поліссю себе наздогнати.

"Гірники" втратили очки у матчі проти Зорі, тоді як житомирський колектив упевнено розгромив Оболонь.

Криворізький Кривбас, своєю чергою, хоч і не переміг, але зміг залишити останнє місце завдяки нічиїй із Буковиною та поразці Кудрівки.

Харків був близьким до того, щоб пропустити на третє місце київське Динамо, але на останнії секундах вирвав перемогу над Епіцентром, завдяки чому втримав місце у трійці.

Турнірна таблиця УПЛ

Полісся – 25 Шахтар – 25 Харків – 21 Динамо – 19 Карпати – 16 ЛНЗ – 15 Зоря – 15 Колос – 11 Епіцентр – 9 Буковина – 9 Верес – 9 Лівий берег – 8 Оболонь – 7 Чорноморець – 6 Кривбас – 6 Кудрівка – 5

УПЛ

Нагадаємо, напередодні криворізький Кривбас оголосив про призначення Олександра Петракова на посаду головного тренера.