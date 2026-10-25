Ми задоволені: Пердута оцінив нічию Зорі з Шахтарем в УПЛ

Захисник луганської Зорі Ігор Пердута висловився про нічию команди із Шахтарем в матчі 10 туру УПЛ.

Футболіст дав коментар УПЛ ТБ.

"Будь-який результат, де ми здобуваємо очки – це позитив. Ми задоволені, не будемо це приховувати. Хотілося, звичайно, перемогти, але могли й програти. Тому нічия нас влаштовує.

У другому таймі Шахтар змусив нас більше оборонятися, тому так вийшло. Вони зробили заміни і освіжили гру. Як б нам не хотілося, але ми підсіли і більше оборонялися. Не так, як у першому таймі. Це першочергово заслуга Шахтаря. У нас все одно були дві-три небезпечні атаки. Але добре, що ми зіграли на нуль", – розповів Пердута.

Також гравець луганців розповів про підготовку команди до гри із "гірниками".

"Ми більше готувалися до схеми, а не конкретних футболістів. Ми ще на початку тижня почали готуватися під тактичну схему Шахтаря. Ми орієнтовно знали, як вони будуть грати. У другому таймі ми хотіли грати, як і в першому, не планували сідати, але Шахтар змусив нас це зробити", – резюмував Пердута.

За підсумками матчу Зоря посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок.

У наступному поєдинку "чорно-білі" зіграють проти Кривбаса в 1/8 фіналу Кубку України – гру заплановано на 29 жовтня о 13:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку із Шахтарем підбив головний тренер луганців Віктор Скрипник.