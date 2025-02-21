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RFEF завершила розслідування щодо арбітра скандального матчу Осасуна – Реал

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 09:51
RFEF завершила розслідування щодо арбітра скандального матчу Осасуна – Реал
Джуд Беллінгем
The Athletic

Королівська федерація футболу Іспанії завершила своє розслідування стосовно арбітра поєдинку між Осасуною та Реалом, який завершився скандалом.

Про це повідомляє AS.

RFEF не знайшла порушень у комерційній діяльності судді. Окрім того, організація не побачила конфлікту інтересів у житті та діяльності Хосе Луїса Монтеро.

Нагадаємо, у матчі Ла Ліги між Осасуною та мадридцями, арбітр видалив Джуда Беллінгема через те, що почув на свою адресу образливі слова. Існує версія, що Монтеро міг невірно зрозуміти хавбека через свою не досконалу англійську.

На тлі інциденту, іспанські ЗМІ почали звинувачувати рефері у причетності до о створення компанії Talentus Sports, яка займається консультуванням і спортивним менеджментом. І серед клієнтів були виявлені Ла Ліга, УЄФА, RFEF, Атлетико, Манчестер Сіті, ПСЖ та інші клуби.

Зазначимо, що розслідування стосовно Монтеро тривало менш ніж 48 годин з моменту усунення судді від роботи.

Раніше Ла Ліга визначила термін дискваліфікації Беллінгема за підсумками червоної картки проти "червоних".

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