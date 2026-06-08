Оголошено результати виборів на посаду президента Реала

Флорентіно Перес був переобраний на посаду президента мадридського Реала.

Про це повідомила Marca.

Його перемога на виборах була підтверджена в ніч із 7 на 8 червня. Тепер він обійматиме цю посаду щонайменше до 2029 року.

Перес здобув перемогу у боротьбі з Енріке Рікельме. Він набрав 65% голосів, а його конкурент – 35%.

Зазначимо, що Флорентіно вперше став президентом Реала у 2000 році й обіймав цю посаду до 2006-го. Після 3-річної паузи він знову повернувся і з того часу залишається незмінним президентом "вершкових".

Перес є найуспішнішим функціонером на цій посаді за кількістю трофеїв. Під час своєї каденції він обійшов Сантьяго Бернабеу, на честь якого названий стадіон мадридців.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії переможець зробив декілька гучних заяв. Він пообіцяв, що тренером команди стане Жозе Моурінью, а також анонсував 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав.