Перемоги грандів і дебютний гол зірки УПЛ в товариських матчах напередодні ЧС-2026

У ніч із 6 на 7 червня, відбулися товариські матчі за участі команд, які зіграють на чемпіонаті світу з футболу 2026.

Збірна Бразилії виявилась сильнішою за Єгипет. 5-разові чемпіони Мундіалів здобули перемогу завдяки вирішальному голу Ендріка.

Національна команда Аргентини переграла Гондурас, забивши по одному голу в кожному з таймів. Також варто відзначити розгром від Кюрасао, який уперше зіграє на ЧС, та перемогу Туреччини в матчі проти Венесуели, де дебютним голом за свою збірну відзначився новачок Шахтаря Глейкер Мендоса.

Міжнародні товариські матчі

7 червня

Бразилія – Єгипет 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Гімараес, 1:1 – 11 Зіко, 2:1 – 52 Ендрік

Аргентина – Гондурас 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Мартінес (пен), 2:0 – 54 Сімеоне

Ямайка – Південна Африка 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Апполліс

Венесуела – Туреччина 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 13 Мендоса, 1:1 – 44 Їлмаз, 1:2 – 54 Акгюн

Кюрасао – Аруба 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Бренет, 2:0 – 68 Антоніссе, 3:0 – 83 Комененсія, 4:0 – 90+1 Бакуна

Нагадаємо, що напередодні свої товариські матчі також зіграли збірні Португалії, Німеччини й Англії.