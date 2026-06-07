Шотландія розгромила Болівію, США поступились Німеччині: результати товариських матчів

У суботу, 6 червня, відбулися товариські матчі учасників чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна Португалії перемогла Чилі у скандальній грі з двома вилученнями. Між 19-річним чилійцем Іваном Романом та ексгравцем Мілана Рафаелом Леау сталася бійка наприкінці першого тайму. Обидвох гравців вилучили. А вже у другому таймі португальці забили два м'ячі, на що Чилі відповіла голом престижу під завісу гри.

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Німеччина здобула перемогу над збірною-господаркою майбутнього мундіалю США. Швидкий гол на 2-й хвилині забив Гаверц. Американці відновили паритет завдяки голу Робінсона наприкінці першого тайму. Проте на 57-й хвилині Сане з передачі Гаверца забив другий м'яч та подарував перемогу своїй команді.

Панама розписала нічию із Боснією і Герцеговиною, обмінявшись голами у першій 45-хвилинці. Швейцарія теж підтримала цю естафету та зіграла нічию 1:1 з Австралією.

Англія виборола перемогу над Новою Зеландією завдяки голу Гаррі Кейна наприкінці першого тайму. Шотландія оформила розгром над Болівією, вколотивши чотири м'ячі у першому таймі.

Міжнародні товариські матчі

6 червня





Португалія – Чилі 2:1 (0:0)



Голи: 1:0 – 58 Гуедеш, 2:0 – 75 Фернандеш, 2:1 – 90+2 Сепеда





США – Німеччина 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Гаверц, 1:1 – 37 Робінсон, 1:2 – 57 Сане

Панама – Боснія і Герцеговина 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Катич, 1:1 – 45+4 Рамос

Швейцарія – Австралія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Ндоє, 1:1 – 56 Єнгі

Англія – Нова Зеландія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Кейн

Болівія – Шотландія 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 5 Шенкленд, 0:2 – 23 Мактоміней, 0:3 – 30 Адамс, 0:4 – 45 Адамс

Нагадаємо, що Іспанія розписала нічию з Іраком, а Кот-д'Івуар переграв Францію у спарингах.