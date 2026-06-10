Гол Мессі та "суха" перемога Венесуели в товариських матчах напередодні ЧС-2026

У ніч із 9 на 10 червня, відбулися товариські матчі за участі команд, які зіграють на чемпіонаті світу з футболу 2026.

Збірна Аргентини розгромила Ісландію з голом Ліонеля Мессі, який уперше зіграв після пошкодження. Капітан "альбіселесте" вийшов на заміну та вже через дві хвилини реалізував пенальті.

ДР Конго поступилась Чилі, а Венесуела виявилась сильніша за Ірак. Саудівська Аравія з Сенегалом голів не забивали

Міжнародні товариські матчі

9-10 червня

ДР Конго – Чилі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Осоріо, 0:2 – 86 Сепульведа, 1:2 – 88 Каємбе

Саудівська Аравія – Сенегал 0:0 (0:0)

Ірак – Венесуела 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Кассерес, 0:2 – 46 Рамірес

Аргентина – Ісландія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Барко, 2:0 – 72 Мессі (пен.), 3:0 – 86 Альмада

Нагадаємо, що напередодні свої товариські матчі також зіграли збірні Нідерландів, Франції та Іспанії.