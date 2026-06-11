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Аргентина довикликала захисника Тоттенгема на ЧС-2026

Олександр Булава — 11 червня 2026, 22:09
Аргентина довикликала захисника Тоттенгема на ЧС-2026
Selección Argentina in English

Захисник Тоттенгема Маркос Сенесі викликаний до збірної Аргентини на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

29-річний гравець замінить у команді оборонця Леонардо Балерді, перед стартом турніру вибув із заявки команди через травму.

У складі національної збірної Аргентини Сенесі взяв участь у трьох товариських матчах.

У минулому сезоні захисник виступав за Борнмут, за який у минулому сезоні зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах.

Напередодні Сенесі став гравцем лондонського Тоттенгема. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що легендарний форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі встановив ще один рекорд у збірній Аргентини – він став найбільш віковим автором голу в історії "Альбіселесте".

Збірна Аргентини з футболу Маркос Сенесі

Маркос Сенесі

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