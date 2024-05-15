Реал без Луніна декласував Алавес, Жирона з Довбиком та Циганковим поступилася Вільярреалу: результати матчів Ла Ліги

У межах 36 туру іспанської Ла Ліги відбулися три поєдинки. Зокрема, Реал Мадрид здобув розгромну перемогу над Алавесом, а Жирона зазнала поразки від Вільярреала.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів другу гру поспіль на лаві для запасних через повернення в основний склад Тібо Куртуа.

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Лідери жиронців Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли у стартовому складі, проте не змогли допомогти команді здобути 3 очки. Циганков мав нагоду відзначитися, але влучив у поперечку після неймовірного удару з-за меж штрафного майданчика. На 83-й хвилині Віктора замінив Тоні Вілья. Довбик відіграв увесь матч.

Зазначимо, що після цієї поразки підопічні Мічела Санчеса дали можливість Барселоні відірватися на чотири очки за два тури до кінця чемпіонату. Каталонці наразі мають матч у запасі та мінімальну перевагу в турнірній таблиці.

Свій наступний поєдинок "блаугранас" проведуть проти останньої команди Ла Ліги — Альмерії.

Вільярреал піднявся на восьму сходинку турнірної таблиці та обійшов Валенсію Романа Яремчука, проте "кажани" зіграли на одну гру менше.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

36 тур, 14 травня

Осасуна — Мальорка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Монкайола, 1:1 - 65 Дардер

Реал Мадрид — Алавес 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Беллінгем, 2:0 - 27 Вінісус, 3:0 - 45+1 Вальверде, 4:0 - 70 Вінісус, 5:0 - 81 Гюлер

Жирона — Вільярреал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Траоре

Нещодавно повідомлялося, що на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії Карло Анчелотті планує випустити Куртуа. Сам тренер пообіцяв ухвалити рішення за тиждень до гри.