Лунін чи Кепа: Анчелотті заінтригував коментарем перед матчем з Алавесом

Склад Реала на матч проти Алавеса буде відрізнятися від тієї одинадцятки, яка починала попередній поєдинок з Гранадою, в якому "вершкові" розбили Гранаду з рахунком 4:0.

Про це Карло Анчелотті заявив на передматчевій пресконференції. Його слова цитує офіційний сайт Реала.

"Ми маємо скористатися завершальними матчами сезону, аби набрати обертів. Ті, хто відпочивав під матчу проти Гранади, гратимуть завтра (у вівторок, 14 травня - прим.).

Ми хочемо, щоб увесь склад був у повній бойовій готовності. Такі гравці, як Тібо Куртуа та Едер Мілітао, які нещодавно повернулися, потребують ігрового часу. Ми ухвалимо необхідні рішення за тиждень до фіналу", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, в попередньому матчі ворота Реала захищав Тібо Куртуа, тож судячи зі слів тренера, завтра на поле вийдуть Андрій Лунін або Кепа Аррісабалага.

Тренер воротарів Реала Луїс Льопіс вважає, що у фіналі Ліги чемпіонів має зіграти Тібо Куртуа.