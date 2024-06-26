Аргентина обіграла Чилі, Канада здолала Перу у 2 турі Копа Америка

У ніч на 26 червня відбулося два поєдинки у групі A в першому турі групового етапу Кубку Америки.

Канада здобула мінімальну перемогу над Перу, а чинний чемпіон Аргентина здолала Чилі. Підопічні Ліонеля Скалоні достроково виграли групу, маючи в активі шість очок.

Копа Америка-2024

2 тур, група A, 26 червня

Перу — Канада 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Девід

Чилі — Аргентина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Мартінес

Напередодні збірна Бразилії не змогла обіграти Коста-Рику. Також відбулися матчі групи B — Мексика здобула перемогу над Ямайкою, а Венесуела обіграла Еквадор, та С — США здолали Болівію, Уругвай переміг Панаму.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).