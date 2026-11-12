Скалоні підписав зі збірною Аргентини довгостроковий контракт

48-річний наставник Ліонель Скалоні пролонгував контракт зі збірною Аргентини.

Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.

Нова угода розрахована до 2030 року.

𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟑𝟎 🤩🩵 https://t.co/3W3O5xEvI5 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) November 12, 2026

На пресконференції із журналістами Скалоні подякував президенту АФА Клаудіо Тапії та всьому світу за довіру до нього.

"Хочу подякувати президенту та всім представникам АФА за довіру до мене – саме цього ми всі прагнули в цей момент", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Ліонеля Скалоні призначили головним тренером "Альбіселесте" в серпні 2018 року. З того часу команда провела під орудою цього коуча 105 поєдинків (81 перемога, 14 нічиїх, 10 поразок).

За час каденції Скалоні збірна Аргентини стала чемпіоном світу у 2022 році, двічі поспіль тріумфувала в Кубку Америки (2021, 2024 роки) та дійшла до фіналу цьогорічної світової першості, де поступилася збірній Іспанії (0:1).

Додамо, що 7 жовтня свій останній поєдинок за національну збірну відіграв Ліонель Мессі. Це була товариська зустріч проти Беніну (3:0 – перемога підопічних Ліонеля Скалоні), у котрій зірковий нападник відзначився голом та двома асистами.