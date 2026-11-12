У віці 77 років пішов із життя колишній нападник збірної Аргентини та учасник ЧС-1974

На 78-му році життя перестало битися серце колишнього нападника збірної Аргентини та учасника чемпіонату світу 1974 року Карлоса Бабінгтона.

Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.

Причини смерті не розголошуються.

Бабінгтон розпочав професійну кар'єру в аргентинському клубі Атлетик Уракан, де згодом став одним із ключових гравців команди. Нападник провів у цьому клубі під час свого першого періоду (1969-1974 роки) 190 матчів, протягом яких забив 81 гол.

Окрім того, Карлос допоміг команді виграти чемпіонат Метрополітано в 1973 році. Це п'ятий та останній титул переможця внутрішньої першості в історії Уракана.

Далі Бабінгтон перейшов до розташування Ваттеншайд 09. Аргентинець також став основним гравцем у складі німецького клубу та провів за нього 120 ігор, записавши до свого активу 46 забитих голів.

У 1978 році Карлос повернувся до Уракана, де виступав протягом чотирьох років. Завершив ігрову кар'єру в американському Тампа-Бей Роудіс.

Додамо, що за спиною у Бабінгтона 13 виступів у футболці збірної Аргентини. Разом із "Альбіселесте" нападник взяв участь у 5 матчах команди на чемпіонаті світу 1974 року.

Після закінчення виступів Бабінгтон розпочав тренерську кар'єру та пропрацював у низці аргентинських команд та у мексиканському Леоні. У 2006 році він став президентом Уракана. Аргентинський ексфутболіст обіймав цю посаду до 2011 року.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя екснападник Галатасарая та дворазовий чемпіон Туреччини Джевада Преказі.