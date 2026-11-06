Аргентина гратиме без 10-го номера в наступних матчах
Жоден із гравців збірної Аргентини не отримає 10-й ігровий номер під час листопадової паузи на матчі національних збірних.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Нагадаємо, 10-й номер у збірній Аргентини залишився вакантним після того, як Ліонель Мессі завершив кар'єру в національній команді в жовтні.
Головний тренер команди Ліонель Скалоні ухвалив рішення про те, що поки що жоден гравець команди не одягне майку з 10-м номером. Рішення про те, хто стане новим власником 10-го номера в збірній Аргентині, буде ухвалене згодом.
У вересні повідомлялося про те, що 10-й номер у збірній Аргентини отримає атакувальний хавбек італійського Комо Ніко Пас.
14 і 17 листопада збірна Аргентини проведе два товариські матчі – проти Уругваю та Коста-Рики відповідно.