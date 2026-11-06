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Аргентина гратиме без 10-го номера в наступних матчах

Олег Дідух — 6 листопада 2026, 13:45
Аргентина гратиме без 10-го номера в наступних матчах
Ліонель Мессі
Getty Images

Жоден із гравців збірної Аргентини не отримає 10-й ігровий номер під час листопадової паузи на матчі національних збірних.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 10-й номер у збірній Аргентини залишився вакантним після того, як Ліонель Мессі завершив кар'єру в національній команді в жовтні.

Головний тренер команди Ліонель Скалоні ухвалив рішення про те, що поки що жоден гравець команди не одягне майку з 10-м номером. Рішення про те, хто стане новим власником 10-го номера в збірній Аргентині, буде ухвалене згодом.

У вересні повідомлялося про те, що 10-й номер у збірній Аргентини отримає атакувальний хавбек італійського Комо Ніко Пас.

14 і 17 листопада збірна Аргентини проведе два товариські матчі – проти Уругваю та Коста-Рики відповідно.

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