Баварія здолала Вольфсбург, Лейпциг втратив перемогу над Бохумом у 18 турі Бундесліги

Сьогодні, 18 січня, відбулися 5 матчів у межах 18 туру німецької Бундесліги сезону-2024/2025.

Зокрема, лідер чемпіонату, Баварія, мінімально обіграв Вольфсбург. Дублем відзначився хавбек мюнхенців Леон Горецка, якого хотіли продати в літнє трансферне вікно.

Остання команда в турнірній таблиці, Бохум, зуміла здобути нічию в неймовірному поєдинку з Лейпцигом, відігравшись з рахунку 0:3. Хет-трик оформив нідерландський нападник Майрон Боаду, який грає в оренді з Монако.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

18 тур, 18 січня

Баварія – Вольфсбург 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Горецка, 1:1 - 24 Амура, 2:1 - 39 Олісе, 3:1 - 62 Горецка, 3:2 - 88 Амура

Ганденгайм – Санкт-Паулі 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Еггештайн (пен), 0:2 - 90+2 Гілавогі

Гольштайн Кіль – Гоффенгайм 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Гложек, 0:2 - 45+1 Крамарич, 0:3 - 56 Гложек, 1:3 - 84 Келаті

Штутгарт – Фрайбург 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Руо, 2:0 - 17 Демірович, 3:0 - 45+5 Вольтемаде (пен), 4:0 - 80 Ундав

Бохум – РБ Лейпциг 3:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Орбан, 0:2 - 13 Нуса, 0:3 - 22 Баумгартнер, 1:3 - 48 Боаду, 2:3 - 56 Боаду, 3:3 - 61 Боаду (пен)

Окрім цих п'яти зустрічей сьогодні відбудеться ще один матч, чинний чемпіон Баєр прийматиме Боруссію Менхенгладбах.

19:30. Баєр – Боруссія М.

Напередодні Айнтрахт здобув перемогу над Боруссією Дортмунд. На 16-й хвилині рахунок відкрив нападник "орлів" Юго Екетіке. Другий гол франкфуртці забили наприкінці зустрічі – відзначився Гойлунд.