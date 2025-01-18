Баварія здолала Вольфсбург, Лейпциг втратив перемогу над Бохумом у 18 турі Бундесліги
Сьогодні, 18 січня, відбулися 5 матчів у межах 18 туру німецької Бундесліги сезону-2024/2025.
Зокрема, лідер чемпіонату, Баварія, мінімально обіграв Вольфсбург. Дублем відзначився хавбек мюнхенців Леон Горецка, якого хотіли продати в літнє трансферне вікно.
Остання команда в турнірній таблиці, Бохум, зуміла здобути нічию в неймовірному поєдинку з Лейпцигом, відігравшись з рахунку 0:3. Хет-трик оформив нідерландський нападник Майрон Боаду, який грає в оренді з Монако.
18 тур, 18 січня
Баварія – Вольфсбург 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 20 Горецка, 1:1 - 24 Амура, 2:1 - 39 Олісе, 3:1 - 62 Горецка, 3:2 - 88 Амура
Ганденгайм – Санкт-Паулі 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Еггештайн (пен), 0:2 - 90+2 Гілавогі
Гольштайн Кіль – Гоффенгайм 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 26 Гложек, 0:2 - 45+1 Крамарич, 0:3 - 56 Гложек, 1:3 - 84 Келаті
Штутгарт – Фрайбург 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Руо, 2:0 - 17 Демірович, 3:0 - 45+5 Вольтемаде (пен), 4:0 - 80 Ундав
Бохум – РБ Лейпциг 3:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 10 Орбан, 0:2 - 13 Нуса, 0:3 - 22 Баумгартнер, 1:3 - 48 Боаду, 2:3 - 56 Боаду, 3:3 - 61 Боаду (пен)
Окрім цих п'яти зустрічей сьогодні відбудеться ще один матч, чинний чемпіон Баєр прийматиме Боруссію Менхенгладбах.
19:30. Баєр – Боруссія М.
Напередодні Айнтрахт здобув перемогу над Боруссією Дортмунд. На 16-й хвилині рахунок відкрив нападник "орлів" Юго Екетіке. Другий гол франкфуртці забили наприкінці зустрічі – відзначився Гойлунд.