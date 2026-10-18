Боруссія Менхенгладбах з Коноплею у запасі поступилась Гоффенгайму, Баєр переграв Фрайбург у 6 турі Бундесліги

У неділю, 18 жовтня, відбулася низка матчів 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

На старті ігрового дня леверкузенський Баєр здолав Фрайбург. Після пропущеного голу від Шерганта чорно-червоні відігралися завдяки зусиллям Мази та Шика.

Водночас менхенгладбахська Боруссія зазнала поразки від Гоффенгайма, пропустивши гол від Прасса на 54-й хвилині. Український правий захисник Юхим Конопля, який напередодні відновився від травми, провів весь поєдинок на лаві запасних.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

6 тур, 18 жовтня

Баєр Леверкузен – Фрайбург – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Шергант, 1:1 – 19 Маза, 2:1 – 76 Шик

Боруссія М. – Гоффенгайм – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Конте, 1:1 – 49 Мох'я, 1:2 – 54 Прасс

Нагадаємо, що у попередніх матчах Баварія з хеттриком Діаса розгромила РБ Лейпциг, Боруссія Дортмунд зіграла внічию з Уніоном.