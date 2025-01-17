Айнтрахт переграв дортмундську Боруссію у стартовому матчі 18 туру Бундесліги

У п'ятницю, 17 січня, матчем Айнтрахта та Боруссії Дортмунд стартував 18 тур німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь клубу з Франкфурта. На 16-й хвилині рахунок відкрив нападник "орлів" Юго Екетіке. Другий гол франкфуртці забили наприкінці зустрічі – відзначився Гойлунд.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

18 тур, 17 січня

Айнтрахт Франкфурт – Боруссія Дортмунд 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Екітіке, 2:0 – 90+2 Гойлунд

Нагадаємо, у середу, 15 січня, відбулися матчі 17 туру німецької Бундесліги.