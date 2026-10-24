Директор Баварії повідомив про стан здоров'я Компані, якого напередодні терміново госпіталізували

Директор Баварії Макс Еберль поділився подробицями стану головного тренера команди Венсана Компані.

Слова функціонера передає Флоріан Плеттенберг.

Як запевнив Еберль, наразі фахівець перебуває під наглядом лікарів і повернеться до роботи після того, як лікарі проведуть усі необхідні дослідження.

"Зараз він перебуває у лікарні й пробуде там доти, доки лікарі усе не обстежать та перевірять. Це ще раз демонструє нам, що найважливіше – це не футбол, а здоров'я.

Баварія має триматись у цей складний період. Венсан, своєю чергою, повернеться до роботи тоді, коли відчуватиме достатньо сил", – розповів Еберль.

🚨🔴 Max Eberl on Vincent Kompany: “He’s in hospital now and will stay there for a few more days, until everything has been investigated, examined and checked. It shows once again that football isn’t the most important thing in life. Health is what matters most. As FC Bayern, we stand together during this period. He will only return when he feels fit enough to do so.” @SkySportDE 🇧🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 24, 2026

Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.

Напередодні Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена.

Нагадаємо, лівий вінгер Баварії Луїс Діас зазнав травми у матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти лондонського Арсенала.