Баварія намагається переконати свого провідного гравця залишити клуб

В Баварії хочуть, аби півзахисник Леон Горецка знайшов собі новий клуб.

Про це повідомляє журналіст німецького Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Попри поведінку клубу, 29-річний хавбек налаштований залишитися в команді та боротися за місце в складі. Леон може піти тільки взимку — якщо буде отримувати дуже мало ігрового часу.

Горецка розчарований цією ситуацією, але він зберігає лояльність та професіоналізм. Новий головний тренер Баварії Венсан Компані задоволений ставленням підопічного до тренувального процесу.

🚨🔴 FC Bayern increasing the pressure and want to convince Leon #Goretzka to consider a transfer!



⚠️ However, Goretzka‘s camp states that he currently expects "100 %" to stay as he wants to fight for his chance. A transfer is only an option for him in the winter, and that's… pic.twitter.com/bIt6uvP6R4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2024

Леон Горецка виступає за Баварію з 2018 року. У складі "рекордмайстра" півзахисник виграв 14 трофеїв, зокрема став володарем золотого требла в сезоні-2019/20.