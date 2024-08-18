Баварія намагається переконати свого провідного гравця залишити клуб
В Баварії хочуть, аби півзахисник Леон Горецка знайшов собі новий клуб.
Про це повідомляє журналіст німецького Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Попри поведінку клубу, 29-річний хавбек налаштований залишитися в команді та боротися за місце в складі. Леон може піти тільки взимку — якщо буде отримувати дуже мало ігрового часу.
Горецка розчарований цією ситуацією, але він зберігає лояльність та професіоналізм. Новий головний тренер Баварії Венсан Компані задоволений ставленням підопічного до тренувального процесу.
Леон Горецка виступає за Баварію з 2018 року. У складі "рекордмайстра" півзахисник виграв 14 трофеїв, зокрема став володарем золотого требла в сезоні-2019/20.