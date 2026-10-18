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Кейн встановив унікальний рекорд Бундесліги з результативності

Володимир Максименко — 18 жовтня 2026, 10:20
Кейн встановив унікальний рекорд Бундесліги з результативності
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник Баварії Гаррі Кейн доклався до розгрому РБ Лейпциг у матчі Бундесліги та встановив унікальний бомбардирський рекорд першості. 

Для англійського форварда цей поєдинок став 100-м у межах чемпіонату Німеччини, а гол – 102-м, що є найкращим показником усіх часів за такий проміжок матчів.

Раніше досягнення належало екснападнику Боруссії Дортмунд Тімо Коніцкі, який у своїх перших ста матчах в межах Бундесліги забив 72 голи. Зазначимо, що німецькій легенді належить й інше досягнення – перший гол в історії Бундесліги.

Загалом цього сезону Гаррі Кейн зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Наступний свій поєдинок Баварія зіграє у середу, 21 жовтня – суперником буде лондонський Арсенал у Лізі чемпіонів. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "Рекордмайстер" узгодили новий контракт зі своїм лідером атаки.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гаррі Кейн Баварія Мюнхен

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