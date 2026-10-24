Лейпциг розтрощив Ельферсберг, Вердер здолав Майнц у 7 турі Бундесліги

У суботу, 24 жовтня, низкою матчів продовжився 7 тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27.

Лейпциг вдома розібрався з Ельферсбергом, відзначившись чотирма голами у воротах суперника. Бременський Вердер на виїзді завдяки дублю Нікласа Фюллькруга та голу Лудовіта Рейса переграв Майнц.

Падерборн на останніх хвилинах вирвав перемогу у Гамбурга, переможний гол у свій актив записав Раян Філіпп.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7-й тур, 24 жовтня

Аугсбург – Уніон Берлін 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Массенго, 1:1 – 74 Габерер

Кельн – Шальке 0:0

Майнц – Вердер Бремен 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Фюллькруг (пен), 0:2 – 24 Фюллькруг (пен), 1:2 – 33 Касі, 1:3 – 61 Рейс, 2:3 – 63 Лі Дже Сон

Падерборн – Гамбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 88 Філіпп

РБ Лейпциг – Ельферсберг 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Гоміс, 2:0 – 66 Ромуло, 3:0 – 84 Баумгартнер, 4:0 – 90+4 Ромуло

19:30 Боруссія Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Боруссія Менхенгладбах на виїзді перемогла Штутгарт. У цій грі за німецький клуб дебютував український захисник Юхим Конопля.