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Баварія декласувала Бохум, Уніон та Айнтрахт зіграли внічию в 8 турі Бундесліги

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 22:34
Баварія декласувала Бохум, Уніон та Айнтрахт зіграли внічию в 8 турі Бундесліги

Сьогодні, 27 жовтня, відбулося три матчі в межах 8 туру німецької Бундесліги.

Зокрема, Баварія здобула розгромну перемогу над Бохумом, а Уніон Берлін розписав мирову з франкфуртським Айнтрахтом.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8 тур, 27 жовтня

Бохум – Баварія 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Олісе, 0:2 - 26 Мусіала, 0:3 - 57 Кейн, 0:4 - 65 Сане, 0:5 - 71 Коман

Уніон Берлін – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Гетце, 1:1 - 66 Голлербах

Гайденгайм – Гоффенгайм 0:0

Мюнхенська команда повернула собі лідерство у чемпіонаті Німеччини. У підопічних Венсана Компані рівна кількість балів з РБ Лейпцигом, який напередодні переграв Фрайбург.

У п'ятницю восьмий тур німецької Бундесліги стартував матчем між Майнцом та Боруссією з Менхенгладбаха. Поєдинок завершився внічию 1:1.

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