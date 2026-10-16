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Айнтрахт переграв Кельн у стартовому матчі 6 туру Бундесліги

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2026, 23:39
Айнтрахт переграв Кельн у стартовому матчі 6 туру Бундесліги

У п'ятницю, 16 жовтня, Айнтрахт Франкфурт обіграв Кельн у матчі 6 туру чемпіонату Німеччини.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол зустрічі на 77-й хвилині забив Юнес Ебноуталіб.

Після перемоги Айнтрахт має 8 очок і посідає 8-ме місце. Кельн із 7-ма балами йде 11-м.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6-й тур, 16 жовтня

Айнтрахт Франкфурт – Кельн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 77 Ебноуталіб

Турнірна таблиця Бундесліги
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Нагадаємо, у заключних матчах 5-го туру Боруссія Менхенгладбах без Коноплі поступилася Кельну, а Шальке у більшості програв Фрайбургу.

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