Айнтрахт переграв Кельн у стартовому матчі 6 туру Бундесліги
У п'ятницю, 16 жовтня, Айнтрахт Франкфурт обіграв Кельн у матчі 6 туру чемпіонату Німеччини.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол зустрічі на 77-й хвилині забив Юнес Ебноуталіб.
Після перемоги Айнтрахт має 8 очок і посідає 8-ме місце. Кельн із 7-ма балами йде 11-м.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6-й тур, 16 жовтня
Айнтрахт Франкфурт – Кельн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 77 Ебноуталіб
Нагадаємо, у заключних матчах 5-го туру Боруссія Менхенгладбах без Коноплі поступилася Кельну, а Шальке у більшості програв Фрайбургу.