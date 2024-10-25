Майнц зіграв унічию з Боруссією Менхенгладбах у стартовому матчі 8 туру Бундесліги

Восьмий тур німецької Бундесліги стартував матчем між Майнцом та Боруссією з Менхенгладбаха. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Команди обмінялися голами наприкінці першої 15-хвилинки другого тайму. Спочатку гравець Боруссії Штефан Лайнер відправив м’яч у свої ворота, а через дві хвилини його партнер по команді Тім Кляйндінст відновив паритет.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

8 тур, 25 жовтня

Майнц – Боруссія Менхенгладбах – 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Лайнер (автогол), 1:1 – 57 Кляйндінст

Завдяки цій нічиїй Боруссія Менхенгладбах набрала 10 очок і піднялася на дев’яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Майнц іде 12-м з 9 балами в активі.

Нагадаємо, у сьомому турі Вердер на виїзді обіграв Вольфсбург 4:2.