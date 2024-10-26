РБ Лейпциг переграв Фрайбург і очолив турнірну таблицю Бундесліги, Боруссія Д поступилась на виїзді

Восьмий тур німецької Бундесліги продовжився ще чотирма матчами.

РБ Лейпциг переграв Фрайбург і як мінімум до завтра, поки Баварія не зіграє з Бохумом, буде лідером в турнірній таблиці.

Боруссія Д програла на виїзді Аугсбургу. Штутгарт здолав Гольштайн Кіль, в складі обох команди були вилучені гравці. Санкт-Паулі і Вольфсбург поділили очки.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

8 тур, 26 жовтня

РБ Лейпциг – Фрайбург 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Доан, 1:1 – 47 Орбан, 2:1 – 58 Гертрюйда, 3:1 – Опенда

Штутгарт – Гольштайн Кіль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Ундав, 2:0 – 61 Туре, 2:1 – 84 Гігович

Аугсбург – Боруссія Д 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Мален, 1:1 – 25 Клод-Моріс, 2:1 – 50 Клод-Моріс.

Санкт-Паулі – Вольфсбург 0:0

О 19:30 за київським часом розпочнеться матч Вердер – Баєр.

В п'ятницю восьмий тур німецької Бундесліги стартував матчем між Майнцом та Боруссією з Менхенгладбаха. Поєдинок завершився внічию 1:1.