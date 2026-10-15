Баварія узгодила новий контракт із Кейном – Романо

Мюнхенська Баварія досягла усної домовленості з англійським нападником Гаррі Кейном щодо підписання нового довгострокового контракту.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони погодили тривалість угоди до червня 2029 року та зарплату футболіста. Наразі документи перебувають на перевірці в юристів, після чого контракт мають підписати й офіційно оголосити про продовження співпраці.

У поточному сезоні 33-річний англієць провів 13 матчів за Баварію в усіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши п'ять результативних передач.

Раніше ексфорвард Баварії Карл-Хайнц Румменігге заявив, що Кейн заслужив виграти Золотий м'яч-2026. 33-річний англійський форвард виступає за мюнхенців з літа 2023 року, наразі його вартість оцінюється в 60 мільйонів євро.