Флік назвав умову повернення у Баварію

Німецький тренер Ганс-Дітер Флік назвав дві умови для підписання контракту з Баварією під час переговорів, які відбулися 10 травня.

Про це повідомляє Abendzeitung.

Флік не хоче бути проміжним варіантом на один рік. Зазначається, що мюнхенці пропонують йому контракт до 2026-го.

Також тренер хоче, щоб його асистентами в клубі стали Мирослав Клозе та Тоні Тапалович.

Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув саме з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).

У лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас Тухель залишить свою посаду.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.