Флік назвав умову повернення у Баварію
Німецький тренер Ганс-Дітер Флік назвав дві умови для підписання контракту з Баварією під час переговорів, які відбулися 10 травня.
Про це повідомляє Abendzeitung.
Флік не хоче бути проміжним варіантом на один рік. Зазначається, що мюнхенці пропонують йому контракт до 2026-го.
Також тренер хоче, щоб його асистентами в клубі стали Мирослав Клозе та Тоні Тапалович.
Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув саме з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).
У лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас Тухель залишить свою посаду.
Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.
Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.