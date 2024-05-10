Штутгарт мінімально обіграв Аугсбург у 33 турі Бундесліги

Штутгарт здобув виїзну перемогу над Аугсбургом у рамках 33 туру німецької Бундесліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив найкращий голеадор "швабів" Серу Гірассі. Для гвінейця цей гол став 26-м у нинішньому сезоні, у списку бомбардирів Гірассі поступається форварду Баварії Гаррі Кейну, який лише відзначився 36 разів.

Чемпіонат Німеччини.

33 тур, 10 травня

Аугсбург - Штутгарт 0:1 (0:0)

Гол : 0:1 - 48 Гірассі

Після цього матчу підопічні Себастьяна Генесса вийшли на друге місце у турнірній таблиці, проте Баварія має матч у запасі. Аугсбург після 4-ї поразки поспіль посідає 9 місце та продовжує боротьбу за сьоме місце, яке гарантує участь у Лізі конференцій наступного сезону.

У заключному турі цьогорічного розіграшу чемпіонату Німеччини Штутгарт зіграє з Боруссією Менхенгладбах, а Аугсбург з Байєром, який вже виграв Бундеслігу, перервав 11-річну гегемонію Баварії. Попереду на Байєр чекають фінали національного Кубка та Ліги Європи.