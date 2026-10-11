Боруссія Менхенгладбах без Коноплі у стартовому складі поступилася Кельну у 5 турі Бундесліги

У неділю, 11 жовтня, продовжилася програма 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня між собою зійшлися Кельн та менхенгладбахська Боруссія. "Цапи" першими відзначилися зусиллями Йоганнессона на 26-й хвилині.

Утім, вже через 13 хвилин відповіли "жеребці". Скаллі розписався у воротах суперника. Щоправда, цей паритет між командами тривав недовго, оскільки Ель-Мала на 67-й хвилині скористався передачею Майни та забив вирішальний гол у цій зустрічі, подарувавши господарям перемогу.

Зауважимо, що на лавці запасних просидів весь поєдинок український правий захисник Боруссії Юхим Конопля, який нещодавно відновився від травми та провів товариську гру.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

5 тур, 11 жовтня

Кельн – Боруссія М. – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Йоганнессон, 1:1 – 39 Скаллі, 2:1 – 67 Ель-Мала

Ще один поєдинок німецької першості розпочнеться о 18:30 за київським часом: Фрайбург на власному полі прийматиме Шальке.

Нагадаємо, що у попередніх матчах 5-го туру РБ Лейпциг з хеттриком Нкунку розгромив Айнтрахт, а Баварія втратила очки через помилку Ноєра.