Баварія втратила очки через помилку Ноєра, перемоги Баєра та Штутгарта в 5 турі Бундесліги

У суботу, 10 жовтня, відбувся ряд матчів у рамках 5 туру Бундесліги сезону-2026/27. Аугсбург зумів відібрати очки у Баварії, матч розпочався з жахливої результативної помилки Мануеля Ноєра.

Гомбург на виїзді вирвав вольову перемогу над Гоффенгаймом, Майнц у результативному матчі поступився Баєру. Також перемоги здобули Штутгарт і Уніон Берлін.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

5 тур, 10 жовтня

Аугсбург – Баварія – 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Фельгауер, 1:1 – 55 Сайбарі, 2:1 – 64 Рібейру, 2:2 – 80 Браун

Гоффенгайм – Гамбург – 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Поульсен, 1:1 – 45+6 Борнаув (автогол), 2:1 – 53 Конте, 2:2 – 83 Моффі, 2:3 – 90+4 Мугайм

Майнц – Баєр – 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 – 5 Андріх, 0:2 – 9 Шик, 1:2 – 33 Касі, 2:2 – 42 Касі, 2:3 – 55 Кванса, 2:4 – 65 Діабі, 3:4 – 90+2 Голлербах

Падерборн – Штутгарт – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Шабо, 0:2 – 83 Фюріх

Уніон Берлін – Ельферсберг – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Бурджу

Також 10 жовтня відбудеться ще один матч у рамках 5 туру Бундесліги – РБ Лейпциг прийме Айнтрахт. Початок – о 19:30 за київським часом.

Напередодні 5 тур розпочався з нічиєї між Боруссією Дортмунд і Вердером.