Бундесліга назвала найкращого гравця вересня

Вінгера мюнхенської Баварії Майкла Олісе визнали найкращим гравцем вересня цього року в Бундеслізі.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Він випередив у боротьбі за це звання Філіпа Тітца (Майнц), Мігеля Гутьєрреса (Баєр Леверкузен), Ігоря Матановича (Фрайбург), Максиміліана Міттельштедта (Штутгарт) та Янніка Енгельхардта (Фрайбург).

Протягом цього місяця Олісе забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. Усіма цими голами нападник відзначився у матчі 4-го туру проти берлінського Уніона (7:0). Це був дебютний хеттрик для 24-річного французького гравця у німецькій першості.

Додамо, що Олісе доєднався до мюнхенців влітку 2024 року, й з того часу провів за клуб 114 матчів, у яких записав до свого активу 50 голів та 58 асистів.

Напередодні стало відомо, що Баварія розпочала раунд переговорів з Олісе щодо продовження контракту. За даними Transfermarkt, його чинна угода з клубом розрахована до червня 2029 року.