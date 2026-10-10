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Боруссія втратила перемогу над Вердером у 5 турі Бундесліги, пропустивши двічі наприкінці матчу

Олексій Мурзак — 10 жовтня 2026, 00:03
Боруссія втратила перемогу над Вердером у 5 турі Бундесліги, пропустивши двічі наприкінці матчу

Дортмундська Боруссія зіграла внічию з Вердером у домашньому матчі 5-го туру Бундесліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Після безгольового першого тайму господарі відкрили рахунок лише на 80-й хвилині: Даніель Свенссон завершив атаку ударом із близької відстані. Ще за п'ять хвилин Ніко Шлоттербек подвоїв перевагу дортмундців.

Однак Вердер урятувався від поразки. На 88-й хвилині Людовіт Рейс скоротив відставання, а в компенсований час Ніклас Фюллькруг забив своїй колишній команді та встановив остаточний рахунок.

Боруссія вперше втратила очки в цьому чемпіонаті після чотирьох перемог поспіль. Тепер дортмундці мають 13 очок, Вердер – 8.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
5-й тур, 9 жовтня

Боруссія Дортмунд — Вердер 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 80 Свенссон, 2:0 – 85 Шлоттербек, 2:1 – 88 Рейс, 2:2 – 90+2 Фюллькруг.

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