Баєр обіграв РБ Лейпциг у 4-му турі Бундесліги
Баєр здобув домашню перемогу над РБ Лейпцигом у центральному матчі четвертого туру чемпіонату Німеччини.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
Гості активніше розпочали зустріч і на 34-й хвилині відправили м'яч у ворота. Однак гол Крістофера Нкунку скасували після перегляду відеоповтору через положення поза грою.
Натомість перед перервою відзначилися господарі. На 44-й хвилині Мігель Гутьєррес прострілив із лівого флангу, а Патрік Шик випередив захисників і відкрив рахунок. Чех забив у кожному з чотирьох стартових турів Бундесліги.
На початку другого тайму Баєр подвоїв перевагу. Після помилки оборони суперника м'яч опинився у Гутьєрреса, який влучно пробив у нижній кут. Після другого пропущеного гола РБ Лейпциг не зміг повернути інтригу.
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
4-й тур, 20 вересня
Баєр – РБ Лейпциг 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 44 Шик, 2:0 – 58 Гутьєррес
- Шальке – Ельферсберг
- Падерборн – Гоффенгайм
Напередодні Боруссія з голом Баєра переграла Штутгарт, а Менхенгладбах не зміг врятуватись у грі з Майнцом.