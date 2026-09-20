Баєр обіграв РБ Лейпциг у 4-му турі Бундесліги

Баєр здобув домашню перемогу над РБ Лейпцигом у центральному матчі четвертого туру чемпіонату Німеччини.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Гості активніше розпочали зустріч і на 34-й хвилині відправили м'яч у ворота. Однак гол Крістофера Нкунку скасували після перегляду відеоповтору через положення поза грою.

Натомість перед перервою відзначилися господарі. На 44-й хвилині Мігель Гутьєррес прострілив із лівого флангу, а Патрік Шик випередив захисників і відкрив рахунок. Чех забив у кожному з чотирьох стартових турів Бундесліги.

На початку другого тайму Баєр подвоїв перевагу. Після помилки оборони суперника м'яч опинився у Гутьєрреса, який влучно пробив у нижній кут. Після другого пропущеного гола РБ Лейпциг не зміг повернути інтригу.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

4-й тур, 20 вересня

Баєр – РБ Лейпциг 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Шик, 2:0 – 58 Гутьєррес

Турнірна таблиця Бундесліги Standings provided by Sofascore

Шальке – Ельферсберг

Падерборн – Гоффенгайм

Напередодні Боруссія з голом Баєра переграла Штутгарт, а Менхенгладбах не зміг врятуватись у грі з Майнцом.