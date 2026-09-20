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Боруссія Коноплі визначились з новим головним тренером

Олександр Булава — 20 вересня 2026, 15:58
Боруссія Коноплі визначились з новим головним тренером
Александер Блессін
Санкт-Паулі

Менхенгладбаська Боруссія шукає заміну звільненому Ойгену Полянському і вже визначилася з кандидатом на посаду головного тренера.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб перебуває на просунутій стадії домовленостей з Александром Блессіном. Сторони вже досягли базової усної згоди. Наразі залишається узгодити лише остаточні деталі угоди.

Попри те, що контракт ще не підписано офіційно, сторони очікують на закриття угоди найближчим часом.

Останнім місцем роботи 53-річного фахівця був Санкт-Паулі, яким він керував з липня 2024 року по червень 2026-го. За підсумками минулого сезону команда посіла останнє місце в Бундеслізі та вилетіла до другого дивізіону. Протягом своєї кар'єри Блессін також працював із бельгійським Юніоном, італійським Дженоа, бельгійським Остенде та юнацькими командами РБ Лейпциг.

Нагадаємо, за Боруссію виступає захисник збірної України Юхим Конопля, який наразі продовжує відновлюватися після травми.

Напередодні Менхенгладбах не зміг врятуватись у грі з Майнцом - 3:4, зазнавши четвертої поразки поспіль на старті сезону Бундесліги.

Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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