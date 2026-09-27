Український форвард Емполі розповів про травму, розкривши термін повернення на поле

Український форвард Емполі Богдан Попов розповів, що отримав забій гомілковостопного суглоба у крайньому матчі італійської Серії В-2026/27 проти Модени (поразка 1:2).

Про це він висловився в інтерв'ю сайту "Український футбол".

"Забій гомілковостопного суглоба. Спочатку думали, що ситуація значно складніша, і прогнози були невтішними, але зараз усе виглядає краще. Почуваюся непогано і сподіваюся, що вже за кілька днів зможу повернутися до тренувань разом із командою", – пояснив Попов.

Раніше повідомлялося, що Богдан проходить лікування. Якщо у його процесі не виникне ніяких ускладнень, то 19-річний форвард зможе повернутися до тренувань уже наступного тижня.

Зазначимо, що нападник італійського клубу не був викликаний до лав молодіжної збірної України U-21 на матчі відбору до Євро-2027 проти Туреччини (2:2) та Хорватії (2 жовтня), а також на товариський поєдинок проти Албанії (5 жовтня).

Попов пояснив, що його невиклик у "молодіжку" України ніяк не пов'язаний із травмою. Це просто було рішення тренера Дмитра Михайленка, який очолив збірну U-21 у липні 2026 року.

У поточному сезоні-2026/27 на рахунку Попова 1 гол у 6 матчах за Емполі в усіх турнірах. У наступному турі Серії В клуб українця зіграє вдома проти Палермо – 10 жовтня о 16:00 (за київським часом).