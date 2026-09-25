Форвард Емполі Попов уникнув важкої травми – ТаТоТаке

Травма, яку отримав український форвард Емполі Богдан Попов, виявилася не серйозною.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

20 вересня Попов отримав травму в матчі 5 туру Серії В проти Модени (поразка 1:2). Найгірші побоювання не підтвердилися: за кілька днів Попов пройшов медобстеження, яке виявило у нього лише забій гомілкостопу.

Наразі Попов проходить лікування, і, якщо в його процесі не виникне ніяких ускладнень, то 19-річний форвард зможе повернутися до тренувань уже наступного тижня.

Зазначимо, що нападник не був викликаний до лав молодіжної збірної України U-21 на матчі відбору до Євро-2027 проти Туреччини та Хорватії (26 вересня та 2 жовтня), а також на товариський поєдинок проти Албанії (5 жовтня).

У поточному сезоні на рахунку Попова 1 гол у 6 матчах за Емполі в усіх турнірах.