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Попов забив другий гол у сезоні в Серії В

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 18:36
Попов забив другий гол у сезоні в Серії В
Богдан Попов
ФК Емполі

Український форвард Емполі Богдан Попов забив гол у ворота Палермо в матчі 6 туру Серії В-2026/27.

Попов вийшов у основі Емполі та на 79-й хвилині реалізував пенальті. Це не врятувало команду від домашньої поразки з рахунком 2:4. Обидва голи Емполі були забиті з пенальті, проте перший виконував не Попов.

Чемпіонат Італії – Серія В
6 тур, 10 жовтня

Емполі – Палермо – 2:4 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Сапоріті (з пенальті), 1:1 – 57 Пох'янпало, 1:2 – 65 Палумбо, 1:3 – 69 Йонсен, 2:3 – 79 Попов (з пенальті), 2:4 – 88 Кассандро

Для Попова це другий гол у 6 матчах Серії В поточного сезону. Зазначимо, що для Емполі це був перший матч під керівництвом нового тренера, Маттео Андреолетті, який очолив команду наприкінці вересня. Сам Попов під час паузи на матчі збірних відновлювався після травми.

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