Ласкаво просимо назад: Коваленко повернувся до одного з аутсайдерів Серії А

Український півзахисник Віктор Коваленко вдруге виступатиме за Емполі, підписавши контракт з італійським клубом.

Про це повернення "адзуррі" повідомили у соцмережах.

Термін угоди, яку уклали сторони, залишається невідомим. Раніше була інформація, що 28-річний українець виступатиме за італійців до кінця нинішнього сезону.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐊𝐨𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐤𝐨 ✍️✅💙



Viktor Kovalenko è di nuovo un calciatore azzurro! pic.twitter.com/RP23fFrH3x — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 11, 2025

Нагадаємо, що для Коваленка це буде другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу в 17 матчах.

Минулого літа після завершення орендної угоди Коваленко повернувся до Аталанти та невдовзі став вільним агентом, оскільки бергамаски не стали продовжувати з ним контракт. Увесь цей час хавбек залишався без клубу.

На даний момент Емполі йде за крок від зони вильоту. Команда Роберто Д'Аверси посідає 17 місце таблиці чемпіонату Італії, заробивши 21 очко після 24 зіграних турів. Емполі не може перемогти з 8 грудня минулого року.