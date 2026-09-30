Емполі Попова призначив нового тренера
Маттео Андреолетті
ФК Емполі
Маттео Андреолетті призначений на посаду головного тренера Емполі.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Контракт розрахований майже на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера Емполі Андреолетті замінив Гвідо Пальюку, якого звільнили напередодні.
Під його керівництвом Емполі невдало розпочав новий сезон Серії В, набравши лише 6 очок у 5 турах. Наразі команда посідає лише 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату.
Нагадаємо, за Емполі виступає український форвард Богдан Попов. Кілька днів тому він отримав травму, проте висловив сподівання, що незабаром зможе повернутися до роботи в загальній групі команди.
Наступний матч Емполі проведе 10 жовтня проти Палермо в рамках Серії В.