Попов забив третій гол у сезоні в Серії В

Український форвард Емполі Богдан Попов відзначився голом у ворота Юве Стабії в матчі 10 туру Серії В-2026/27.

Попов вийшов у основі Емполі та на 38-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку, забивши м'яч у сітку з близької відстані. У підсумку гра завершилась внічию - 2:2.

Для Попова це третій гол у 10 матчах Серії В поточного сезону.

Чемпіонат Італії – Серія В

10 тур, 01 листопада

Емполі – Юве Стабія 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - Ді Нардо, 1:1 - 38 Попов, 2:1 - 44 Сапоріті, 2:2 - 59 Ді Нардо

У наступному турі Серії В клуб українця зіграє на виїзді проти Падови – 07 листопада о 16:00 (за київським часом).

Нагадаємо, наприкінці вересня Маттео Андреолетті призначений на посаду головного тренера Емполі.