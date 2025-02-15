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Довбик не зіграє з перших хвилин у матчі Роми проти Парми – джерело

Олексій Мурзак — 15 лютого 2025, 21:55
Довбик не зіграє з перших хвилин у матчі Роми проти Парми – джерело
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Роми Артем Довбик не вийде у старті клубу на матч 25 туру Серії А проти Парми, який відбудеться завтра, 16 лютого.

Про це повідомляє RomaPress.

За інформацією джерела, наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі дасть Довбику відпочинок, адже той нібито продовжує відчувати проблеми з коліном.

Замість Артема з перших хвилин зіграє Елдор Шомуродов.

У сезоні-2024/25 український нападник взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та записавши на свій рахунок 3 результативні передачі.

Раніше подібна інформація з'являлася перед матчем попереднього туру проти Венеції, яку форвард спростував

Парма Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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