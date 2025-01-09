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Евертон з Миколенком вибив Пітерборо у 3-му раунді Кубку Англії, Фулгем та Кардіфф також пройшли далі

Олексій Мурзак — 9 січня 2025, 23:47
Евертон з Миколенком вибив Пітерборо у 3-му раунді Кубку Англії, Фулгем та Кардіфф також пройшли далі

У четвер, 9 січня, відбулося три матчі в межах 3-го раунду Кубку Англії з футболу.

Так, Кардіфф на виїзді обіграв Шеффілд з рахунком 1:0 та вийшов у наступну стадію турніру.

Евертон впевнено здолав Пітерборо. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який вийшов у старті та відіграв весь матч, допоміг своїй команді зберегти ворота "сухими".

У ще одній зустрічі Фулгем не мав проблем з Вотфордом.

Кубок Англії з футболу
3-й раунд, 9 січня

Шеффілд – Кардіфф 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 19 Ешфорд

Евертон – Пітерборо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Бету, 2:0 – 90+8 Ндіає (пен)

Фулгем – Вотфорд 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Муніз, 1:1 – 33 Вата, 2:1 – 49 Хіменес, 3:1 – 65 Андерсен, 4:1 – 85 Кастань

Нагадаємо, Евертон звільнив головного тренера Шона Дайча за три години до початку кубкового матчу. На посаду нового наставника клубу претендують Паулу Фонсека та Девід Моєс.

Вотфорд Евертон Кардіфф Сіті Кубок Англії Віталій Миколенко Фулгем Шеффілд Юнайтед

Вотфорд

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