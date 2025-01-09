Евертон з Миколенком вибив Пітерборо у 3-му раунді Кубку Англії, Фулгем та Кардіфф також пройшли далі

У четвер, 9 січня, відбулося три матчі в межах 3-го раунду Кубку Англії з футболу.

Так, Кардіфф на виїзді обіграв Шеффілд з рахунком 1:0 та вийшов у наступну стадію турніру.

Евертон впевнено здолав Пітерборо. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який вийшов у старті та відіграв весь матч, допоміг своїй команді зберегти ворота "сухими".

У ще одній зустрічі Фулгем не мав проблем з Вотфордом.

Кубок Англії з футболу

3-й раунд, 9 січня

Шеффілд – Кардіфф 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 19 Ешфорд

Евертон – Пітерборо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Бету, 2:0 – 90+8 Ндіає (пен)

Фулгем – Вотфорд 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Муніз, 1:1 – 33 Вата, 2:1 – 49 Хіменес, 3:1 – 65 Андерсен, 4:1 – 85 Кастань

Нагадаємо, Евертон звільнив головного тренера Шона Дайча за три години до початку кубкового матчу. На посаду нового наставника клубу претендують Паулу Фонсека та Девід Моєс.