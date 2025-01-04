Чемпіоншип: претенденти на вихід до АПЛ та хто вилетить у Лігу 1

Чемпіоншип залишається однією з найцікавіших ліг світу, а боротьба триває не тільки за вихід до АПЛ та престиж, а й за неймовірні солідарні платежі від елітного дивізіону. Сезон у другому за значущістю дивізіоні в Англії у самому розпалі, а ми пропонуємо розглянути команди, які претендують на підвищення у класі та виліт у Лігу 1.

Хто претендує на прямий вихід до АПЛ

Лідс Юнайтед

"Павичі" вилетіли до Чемпіоншипу за підсумками сезону-2022/23 та не змогли одразу напряму повернутись до АПЛ. Лідс посів третє місце, поступившись у фіналі плейоф Саутгемптону.

Юнайтед провели досить потужну як для другого дивізіону Англії трансферну кампанію, витративши загалом понад 30 мільйонів євро на п’ятьох футболістів. Окрім того, до табору Лідса на правах оренди приєднався ексфутболіст Шахтаря Манор Соломон.

Такі витрати приносять свої плоди. Підопічні Даніеля Фарке проводять дуже рівний сезон, впевнено крокуючи до повернення в АПЛ. Усі три поразки у 25 матчах "білі" зазнали з однаковим рахунком – 0:1. Окрім того, Лідс встиг обіграти одного з прямих конкурентів – Шеффілд Юнайтед.

Німецький фахівець сколотив одну з найкращих команд Чемпіоншипу, яка не вирізняється фантастичною думкою гри, але свої 1,8 м’яча за поєдинок забиває за трьох гольових моментів за гру.

Прогноз: 1 місце

Бернлі

Колишня команда Венсана Компані залишила АПЛ минулого сезону та не пошкодувала понад 50 мільйонів євро на трансфери заради швидкого повернення в еліту.

Найдорожчим придбанням став Майк Тресор, який другу половину сезону-2022/23 виступав у Бернлі на правах оренди та заслужив своєю грою на повноцінний трансфер, коштовністю у 18 мільйонів євро. Окрім того, до "бордових" доєднався Межбрі Ганнібал, який подавав великі надії у Манчестер Юнайтед.

Також влітку у Бернлі з’явився новий головний тренер – ним став "легенда" Челсі Скотт Паркер, який дуже яскраво тренував Фулгем з 2019 по 2021 рік.

Господарі Терф Мур не дуже багато забивають, водночас мало пропускають (30:9), проте вони нічого не можуть зробити з масованою обороною суперників.

Так, Бернлі зіграв 10 разів внічию протягом сезону, сім з яких завершились із рахунком 0:0. Виняток – матч проти Мідлсбро у 24-му турі, в якому "бордові" мали всі шанси взагалі залишитись без очок.

"Боро" як за статистичними показниками, так і по грі виглядали краще, тому команда Паркера має бути задоволена таким результатом.

Бернлі забиває всього 1,2 м’яча за гру, що виглядає зовсім скромно як для другої команди чемпіонату. Окрім того, "бордові" створюють трохи більше, ніж півтора гольові моменти за гру, тому можемо припустити, що команда у підсумку втратить своє проміжкове друге місце та боротиметься за вихід до АПЛ вже у плейоф.

Прогноз: 4 місце

Шеффілд Юнайтед

Найгірша команда минулого сезону Прем’єр-ліги провела досить скромну трансферну кампанію, підписавши двох гравців з Чемпіоншипу та резервіста Борнмута Кеффера Мура.

З "піратами" продовжив свою роботу Кріс Вайлдер, який у грудні 2023 року був покликаний врятувати команду від вильоту. Цей сезон Шеффілд розпочав із "-2" у графі очки, що не заважає команді дихати у спину більш фінансово стабільним конкурентам.

Шеффілд – типова команда Чемпіоншипу, яка мало створює та багато бореться. За 25 зіграних матчів Юнайтед 15 разів зберегли свої ворота "сухими", проте створювали за гру всього 1,6 гольових моментів.

Підопічні Вайлдера грають у старий англійський футбол, про що свідчить 22 виноси за гру. Втім, це Чемпіоншип, де простота приносить свої плоди, а у разі виходу до АПЛ керівництву потрібно буде думати щодо більш тактично гнучкого тренера.

Прогноз: 2 місце

Сандерленд

"Чорні коти" вилетіли з АПЛ ще у сезоні 2016/17, а в наступній кампанії одразу опустились у Лігу 1. Сандерленд провів чотири сезони у третій лізі Англії, перш ніж повернутись до свого більш звичного чемпіонату.

Після двох сезоні стагнації боси клубу призначили Регіса ле Бріса головним тренером, що вивело Сандерленд на новий рівень.

Підопічні француза грають у більш-менш привабливий футбол, в середньому завдаючи по 13 ударів у бік воріт суперників (38 забитих м’ячів), а пропускають натомість дуже мало – 0,9 гола за матч.

Сандерленду терміново потрібне підсилення, оскільки всю першу частину сезону команда грає майже одним й тим самим складом. Так, на рахунку Робертса Патріка та Ісідора Вілсона понад 20 зіграних матчів у поточній кампанії. Втім, навіть за таких умов Назарій Русин зміг зіграти всього 71 хвилину у семи поєдинках за свій клуб.

Прогноз: 3 місце та вихід до АПЛ через плейоф

Мрія автора: Блекберн кожного сезону досить впевнено проводить першу половину кампанії, але після 30 туру команда починає "сипатись" та втрачати очки там, де не мала б цього робити. Проміжкове сьоме місце дозволяє команді думати про плейоф за вихід до АПЛ, але не перший рік саме у цей момент стається перелом – Блекберн перестає грати. Якщо Джон Юстас зможе змінити психологію гравців, то Роверс мають всі шанси на фінал плейоф з Сандерлендом.

Хто вилетить з Чемпіоншипу

Плімут Аргайл

Абсолютно найгірша команда чемпіонату, яка пропустила рекордні 53 голи у стартових 24 матчах. Вейна Руні було звільнено, а боси команди відмовились від фільму про боротьбу за виживання. Скоріш за все, знімати вже нічого.

Команда забиває рівно 1 гол за гру, абсолютно не має захисту, а на рятівному 21 місці розмістився Портсмут, який чергує перемоги з поразками, але не має такої безнадійної гри.

Окрім зміни тренера, Плімут потребує на потужну зимову трансферну кампанію, на яку боси клубу грошей навряд чи мають. Саймон Халлет не вгадав з призначенням легенди Манчестер Юнайтед, тож має думати вже про перебудову у сезоні-2025/26.

Прогноз: 24 місце

Кардіфф Сіті

Ми так і не дізнаємось, як би склалась доля валлійського клубу. якби Еміліано Сала долетів до розташування команди у 2019 році. Проте, зараз "лазурні птахи" поділяють звання найслабшої команди Чемпіоншипу з Плімутом.

Досить слабка трансферна кампанія влітку 2024 року та жонглювання головними тренерами призвели до максимального рівня нестабільності команди. З 2019 року 8 різних тренерів очолювали Кардіфф, а рекордсменом за кількістю проведених матчів є Ніл Гарріс – 62 поєдинки.

Наразі "птахів" очолює Омер Різа, який до цього не мав досвіду головного тренера. Команда грає у такий самий футбол, як Плімут, проте пропускає менше. Кардіфф має доволі слабку середню ланку, через що в команді нема кому ані руйнувати атаки суперників на їх початку, ані створювати моменти для своїх нападників.

Прогноз: 23 місце

Халл, Портсмут, Лутон

Саме ці три колективи боротимуться за виживання, але один з них точно фінішує на 22 місце, яке зафіксує виліт до Ліги 1.

Найбільші шанси серед трьох команд залишитись у Чемпіоншипі має Портсмут. Підопічні Мосіньо намагаються грати в атакувальний футбол, створюючи 1,7 гольових моментів за гру та виконуючи понад п'ять вдалих спроб дриблінгу.

Захисники "Помпей" допустили всього три результативні помилки за 24 матчі, що, на перший погляд, йде в розріз із проміжним 21 місцем. Втім, у лізі просто є багато команд, які краще за своїм складом, ніж Портсмут.

Лутон, який ще минулого року був улюбленим суперником Ерлінга Голанда, влітку 2024 року укріпив свою оборону 12-мільйонним захисником з Кардіффа МакГінессом та опорником АІКа Фанне. Ці підписання не дуже допомогли "капелюшника" – 42 пропущені голи та другий найгірший результат у Чемпіоншипі після Плімуту.

Лутону вкрай потрібно підсилення складу взимку, якщо вони хочуть залишитись у другому за престижем дивізіоні Англії. Кошти, що команда отримала за вихід до АПЛ у позаминулому сезоні розподілені були не найкращим чином, тому підопічні Роба Едвардса мають розраховувати лише на себе та жахливу гру прямих конкурентів.

Халл Сіті, у складі якого свого часу грав Аллах’яр, влітку 2024 року витратив близько 30 мільйонів євро на трансфери та призначила Тіма Вальтера на посаду головного тренера. Втім, німецький фахівець провалився, а рятувати "тигрів" покликано Рубена Селлеса, який непогано працював у Редінгу.

Іспанець очолив Халл на початку грудня, тож важко оцінити роботу фахівця на чолі команди. Проте, Редінг грав у відносно привабливий футбол за роботи Селлеса, тому боротьба з Лутоном буде запекла.

Прогноз: Лутон вилетить, Халл покращить результати внаслідок ефекту нового тренера.

Фінансова складова

Чемпіоншип платить своїм командам дуже мало, порівняно з АПЛ. 13 клубів ліги завершують сезон зі збитками понад 10 мільйонів фунтів через неконкурентність виплат солідарності своїм учасникам порівняно з елітним дивізіоном.

Наряду з цим, вихід до АПЛ приносить гарантовані 97 мільйонів фунтів та ще мінімум 78 мільйонів "парашутних платежів" як підтримку клубам, що вилетіли.

Окрім того, Прем’єр-ліги платить 300 млн фунтів (сума виплачується протягом п’яти років) команді, що вийшла до АПЛ та не вилетіла у першому ж сезоні. Така фінансова мотивація робить конкуренцію ще більш запеклою. Нагадаємо, саме ці кошти допомогли Ноттінгему провести божевільну трансферну кампанію влітку 2022 року, коли "лісники" підписали одразу 18 нових футболістів.

Клуб, що пробився у фінал плейоф Чемпіоншипу, але програв, отримає лише 20 мільйонів фунтів протягом трьох років. Різниця вражає.

Таким чином, і сьомому Блекберну, і навіть Брістолю, що розмістився на десятій сходинці у турнірній таблиці (5 очок відставання від зони плейоф) є за що боротись.