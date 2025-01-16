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Атлетик програв Осасуні, Сосьєдад обіграв Райо Вальєкано в 1/8 фіналу Кубку Іспанії

Олексій Погорелов — 16 січня 2025, 22:31
Атлетик програв Осасуні, Сосьєдад обіграв Райо Вальєкано в 1/8 фіналу Кубку Іспанії
Реал Сосьєдад
Реал Сосьєдад

У четвер, 16 січня, програма 1/8 фіналу Кубку Іспанії завершиться трьома матчами.

У першій грі вечора Атлетик зазнав домашньої поразки від Осасуни з рахунком 2:3 та залишив турнір. У складі памплонців дублем відзначився Анте Будімір.

Менше інтриги було в Сан-Себастьяні, де місцевий Реал Сосьєдад переміг Райо Вальєкано 3:1.

В останньому матчі цього раунду зійдуться мадридський Реал та Сельта. В основному складі "вершкових" вийде український голкіпер Андрій Лунін. Цей поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Кубок Іспанії-2024/25
1/8 фіналу, 16 січня

Атлетик – Осасуна 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Орос 40, 0:2 – Будімір 44 (пенальті), 1:2 – Н. Вільямс, 2:2 – де Маркос 55, 2:3 – Будімір 70.

Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Оярсабаль 23, 2:0 – Оласагасті 45+1, 2:1 – Трехо 45+7 (пенальті), 3:1 – Гомес 79.

  • 22:30 Реал Мадрид – Сельта Віго

Нагадаємо, що днем раніше до чвертьфіналу Кубку Іспанії пройшли Барселона та Атлетико, які не мали проблем зі своїми суперниками.

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