Лунін – у старті Реала на матч Кубку Іспанії

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін розпочне у стартовому складі матч 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Сельти.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Напередодні появу Луніна у стартовому складі анонсував головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубку Іспанії Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0. У стартовому складі "вершкових" вперше за 2 місяці з'явився Андрій Лунін, який зміг зберегти свої ворота "сухими".