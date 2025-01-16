Барселона та Атлетико без проблем вийшли у чвертьфінал Кубку Іспанії

У середу, 15 січня, в межах Кубку Іспанії з футболу відбулося чотири матчі 1/8 фіналу.

Так, Барселона не помітила Реал Бетіс, а мадридський Атлетико розібрався з Ельче.

В інших зустрічах Альмерія поступилася Леганесу, а Хетафе пройшов скромну Понтеведру.

Кубок Іспанії з футболу1/8 фіналу, 15 січня

Понтеведра – Хетафе 0:1 (0:1)

Альмерія – Леганес 2:3 (1:1)

Барселона – Реал Бетіс 5:1 (2:0)

Ельче – Атлетико 0:4 (0:2)

Раніше стало відомо, що український воротар Реала Андрій Лунін вийде в стартовому складі мадридського клубу в матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Сельти.

Поєдинок відбудеться завтра, 16 січня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубку Іспанії Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.