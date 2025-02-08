Ковач програв перший матч на чолі Боруссії Дортмунд, Баєр не зміг обіграти Вольфсбург у 21 турі Бундесліги

У суботу, 8 лютого, програма 21 туру німецької Бундесліги продовжилася сімома матчами. Одразу шість з них пройшли одночасно.

Дортмундська Боруссія проводила першу гру під керівництвом нового тренера Ніко Ковача. Це ніяк не вплинуло на результат команди – "джмелі" вдома програли Штутгарту 1:2.

Баєр продовжив робити Баварії подарунки, цього разу втративши очки у грі з Вольфсбургом (0:0). Майнц та Аугсбург також пішли з поля без голів, Уніон на виїзді розгромив Гоффенгайм, а Фрайбург здобув мінімальну перемогу над Гайденгаймом.

Цей ігровий день закриватимуть у Менхенгладбасі місцева Боруссія та франкфуртський Айнтрахт.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

21 тур, 8 лютого

Боруссія Дортмунд – Вольфсбург 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Антон (автогол), 0:2 – 62 Шабо, 1:2 – 81 Брандт.

Вилучення: 90 Рюєрсон (Боруссія Дортмунд, друга жовта картка).

Вольфсбург – Баєр 0:0 (0:0)

Гоффенгайм – Уніон Берлін 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Голлербах, 0:2 – 61 Любічич, 0:3 – 73 Ілич, 0:4 – 87 Голлербах.

Майнц – Аугсбург 0:0 (0:0)

Фрайбург – Гайденгайм 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Гріфо.

19:30 Боруссія Менхенгладбах – Айнтрахт

Нагадаємо, що вчора 21 тур Бундесліги стартував з розгромної перемоги Баварії над Вердером.