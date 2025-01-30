Колишній тренер збірної Хорватії та Баварії очолив Боруссію Дортмунд

Хорватський фахівець Ніко Ковач очолив дортмундську Боруссію.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодили контракт до кінця сезону-2025/26. Останнім місцем роботи 53-річного Ковача був Вольфсбург, який він покинув у травні цього року.

Herzlich willkommen, Niko! 🤝



Der BVB hat die Position des Cheftrainers neu besetzt. Niko Kovac wird die Mannschaft am kommenden Sonntag - einen Tag nach dem Spiel in Heidenheim - übernehmen. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. ✍️



▶️ https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/eeEvU9pwcY — Borussia Dortmund (@BVB) January 30, 2025

Протягом тренерської кар'єри також очолював молодіжну команду Зальцбурга, збірну Хорватії, Айнтрахт, Баварію та Монако. Під його керівництвом мюнхенський клуб виграв чемпіонат та кубок Німеччини.

Він замінив Нурі Шахіна. Турецький тренер очолив Боруссію влітку 2024 року. З того часу команда зіграла 27 матчів, в яких здобула 12 перемог, зазнала 11 поразок, а ще чотири поєдинки було зіграно внічию.

Останні два поєдинки виконувачем обов'язки тренера "джмелів" був Майк Туллберг. Під його керівництвом німецький клуб обіграв Шахтар (3:1) в останньому турі основного етапу Ліги чемпіонів.