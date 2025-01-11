Потенційно прощальний подарунок Мармуша Айнтрахту, Вольфсбург обіграв Гоффенгайм: результати 16 туру Бундесліги

У суботу, 11 січня, у межах 16 туру німецької Бундесліги пройдуть шість матчів.

Гайденгайм не мав проблем із Уніоном, який більшу частину гри проводив у меншості, а Вольфсбург на виїзді мінімально обіграв Гоффенгайм.

Омар Мармуш, можливо, своїм останнім голом за Айнтрахт приніс "орлам" три очки у матчі з Санкт-Паулі, Майнц переграв Бохум завдяки дублю свого капітана та найкращого бомбардира Йонатана Буркгардта, а Гольштайн Кіль наприкінці поєдинку з Фрайбургом ледь не відігрався з рахунку 0:3.

О 19:30 за київським часом відбудеться остання зустріч, у якій Боруссія з Менхенгладбаха намагатиметься зупинити Баварію.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

16 тур, 11 січня

Гайденгайм – Уніон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Краціг 17, 2:0 – Бек 84.

Вилучення: Роте 37 (Уніон, пряма червона картка).

Гоффенгайм – Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Амура 29.

Майнц – Бохум 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Буркгардт 23, 2:0 – Буркгардт 69.

Санкт-Паулі – Айнтрахт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мармуш 32.

Фрайбург – Гольштайн Кіль 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Ремберг 23, 2:0 – Гантер 38, 3:0 – Гріфо 74, 3:1 – Гаррес 85, 3:2 – Гаррес 90.

19:30 Боруссія Менхенгладбах – Баварія

Нагадаємо, що 16 тур Бундесліги стартував вчора у Дортмунді, де Боруссія та Баєр видали результативний матч із п'ятьма голами.