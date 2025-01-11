Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Потенційно прощальний подарунок Мармуша Айнтрахту, Вольфсбург обіграв Гоффенгайм: результати 16 туру Бундесліги

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 18:28
Потенційно прощальний подарунок Мармуша Айнтрахту, Вольфсбург обіграв Гоффенгайм: результати 16 туру Бундесліги
Санкт-Паулі – Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт

У суботу, 11 січня, у межах 16 туру німецької Бундесліги пройдуть шість матчів.

Гайденгайм не мав проблем із Уніоном, який більшу частину гри проводив у меншості, а Вольфсбург на виїзді мінімально обіграв Гоффенгайм.

Омар Мармуш, можливо, своїм останнім голом за Айнтрахт приніс "орлам" три очки у матчі з Санкт-Паулі, Майнц переграв Бохум завдяки дублю свого капітана та найкращого бомбардира Йонатана Буркгардта, а Гольштайн Кіль наприкінці поєдинку з Фрайбургом ледь не відігрався з рахунку 0:3.

О 19:30 за київським часом відбудеться остання зустріч, у якій Боруссія з Менхенгладбаха намагатиметься зупинити Баварію.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
16 тур, 11 січня

Гайденгайм – Уніон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Краціг 17, 2:0 – Бек 84.

Вилучення: Роте 37 (Уніон, пряма червона картка).

Гоффенгайм – Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Амура 29.

Майнц – Бохум 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Буркгардт 23, 2:0 – Буркгардт 69.

Санкт-Паулі – Айнтрахт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мармуш 32.

Фрайбург – Гольштайн Кіль 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Ремберг 23, 2:0 – Гантер 38, 3:0 – Гріфо 74, 3:1 – Гаррес 85, 3:2 – Гаррес 90.

  • 19:30 Боруссія Менхенгладбах – Баварія

Нагадаємо, що 16 тур Бундесліги стартував вчора у Дортмунді, де Боруссія та Баєр видали результативний матч із п'ятьма голами.

Айнтрахт Франкфурт Баварія Боруссія Менхенгладбах Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вольфсбург Гольштайн Кіль Гоффенгайм Майнц Санкт-Паулі Уніон Берлін Фрайбург Гайденгайм

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Швидкий дубль Шика у першому таймі приніс Баєру перемогу над Боруссією Дортмунд
Айнтрахт може підписати форварда Вест Гема на заміну Мармушу
Уніон отримав технічну поразку через кинуту запальничку
Баварія та Девіс наблизилися до продовження контракту
Боруссія Дортмунд – Баєр: де дивитися матч Бундесліги

Останні новини